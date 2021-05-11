. Фото: Александр Подгорчук

В Пионерском двух серфингистов унесло в море. Об этом сообщает служба «112».

Инцидент произошел в понедельник, 10 мая. Один из мужчин выплыл самостоятельно, второму потребовалась помощь спасателей.

Также накануне инцидент на воде произошел на летнем озере. Там 10-летний ребенок отправился в плавание на самодельном плоту. Мальчика вовремя заметили очевидцы, которые и позвонили по номеру «112». Помощь спасателей не потребовалась, так как школьник самостоятельно доплыл до берега.