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Общество11 мая 2021 11:57

В Калининграде злостный алиментщик пытался устроиться на службу в полицию

Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

На жителя Калининграда завели уголовное дело за уклонение от уплаты алиментов. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов.

Мужчина пытался устроиться на работу в УМВД. Однако при проверке выяснилось, что он уже давно не платит алименты на содержание дочери 2008 года рождения и имеет задолженность в 350 тысяч рублей.

Полицейские сообщили об этом приставам, которые доставили должника в отделение. Там ему объяснили, что вместо службы в полиции ему придется провести один год в колонии.