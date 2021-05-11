18 пенсионеров, 15 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

.
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ , 7 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая. Нарастающим итогом 32412 случаев.
Среди заболевших:
- 18 пенсионеров;
- медицинский работник;
- 2 сотрудника учреждений образования;
- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;
- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;
- 2 сотрудника учреждений культуры;
- 5 сотрудников транспортных предприятий;
- работник промышленных предприятий;
- сотрудник охранных предприятий;
- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- студент колледжа им. Рахманинова;
- воспитанник детского сада 105 Калининграда;
- ребёнок 2 лет;
- 5 неработающих.