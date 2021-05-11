18 пенсионеров, 15 предпринимателей: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 49 случаев ОРВИ , 7 случаев пневмонии и 4 бессимптомных случая. Нарастающим итогом 32412 случаев.

Среди заболевших:

- 18 пенсионеров;

- медицинский работник;

- 2 сотрудника учреждений образования;

- 5 сотрудников предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия в сфере ЖКХ;

- сотрудник организации по оказанию бытовых услуг;

- 2 сотрудника учреждений культуры;

- 5 сотрудников транспортных предприятий;

- работник промышленных предприятий;

- сотрудник охранных предприятий;

- 15 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- студент колледжа им. Рахманинова;

- воспитанник детского сада 105 Калининграда;

- ребёнок 2 лет;

- 5 неработающих.