Программа перевооружения: В Калининграде военные получили больше 30 новых боевых машин пехоты

Новые БМП-3. Фото: пресс-служба Балтфлота

Более 30 современных боевых машин пехоты БМП-3 поступило на вооружение мотострелкового полка армейского корпуса Балтийского флота, дислоцированного в Калининграде. Как сообщает пресс-служба Балтфлота, военнослужащие начнут осваивать новую технику уже в начале лета.

«Новые машины поступили в рамках реализации программы перевооружения. БМП-3, в отличие от предшественников, получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа», - отметили в пресс-службе флота.

Штатным вооружением БМП-3 являются 100-мм орудие-пусковое устройство для стрельбы управляемыми и неуправляемыми боеприпасами, 30-мм автоматическая пушка, 7,62-мм пулемет ПКТ и система пуска дымовых гранат.