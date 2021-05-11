В Москве началось рассмотрение апелляции по делу калининградских врачей Белой и Сушкевич

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Во вторник, 11 мая, Первый апелляционный суд общей юрисдикции Москвы начал рассмотрение апелляционного представления по делу калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой. Первое заседание должно было состояться еще 28 апреля, однако в последний момент его перенесли с формулировкой «ненадлежащее извещение представителя потерпевшей».

Напомним, 16 декабря 2020 года Калининградский областной суд на основании вердикта коллегии присяжных вынес решение об оправдании врача-неонатолога Регионального перинатального центра Элины Сушкевич и бывшего руководителя роддома № 4 Калининграда Елены Белой. Обеих обвиняли в умышленном убийстве новорожденного ребенка. Уже на следующий день Генеральная прокуратура РФ подала апелляционное представление, в котором просит приговор суда отменить, а дело направить на рассмотрение.

Сегодня адвокат потерпевшей Ахмедовой попросил о повторном рассмотрении дела. Как уже рассказывала «Комсомолка», после вынесения решения суда выяснилось, что у одной из присяжных отец имеет судимость.

Сторона защиты оснований для отмены вердикта присяжных не видит.

- Нужно аргументировать основания для отмены приговора , существенных нарушений в апелляционной жалобе нет, - заявил адвокат Тимур Маршани . - Факторов оказания давления на присяжных тоже нет. Мотив для совершения преступления также не отражен в жалобе. Просим отказать в удовлетворении апелляционной жалобе.

Последнее слово обвиняемым апелляционный суд решил предоставить на следующем заседании, которое состоится 18 мая в 9:30