В Калининграде находящегося в федеральном розыске подростка задержали за кражу в магазине

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Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подростка, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что в магазине самообслуживания на улице Гагарина совершена кража.
Один из подростков скрылся, унеся кондитерскую и мясную продукцию. Второй украл бутылку дорогостоящего алкоголя, но был замечен персоналом магазина.
Несовершеннолетний юноша был задержан, в ходе проверки личности по базе данных было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске за ранее совершенные кражи велосипедов и совершение кражи из автомобиля. Его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.