В Калининграде находящегося в федеральном розыске подростка задержали за кражу в магазине

. Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области

В Калининграде сотрудники Росгвардии задержали подростка, находящегося в федеральном розыске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Находившиеся на маршруте патрулирования сотрудники вневедомственной охраны получили сообщение от дежурного о том, что в магазине самообслуживания на улице Гагарина совершена кража.

Один из подростков скрылся, унеся кондитерскую и мясную продукцию. Второй украл бутылку дорогостоящего алкоголя, но был замечен персоналом магазина.

Несовершеннолетний юноша был задержан, в ходе проверки личности по базе данных было установлено, что гражданин находится в федеральном розыске за ранее совершенные кражи велосипедов и совершение кражи из автомобиля. Его доставили в ближайший отдел полиции для дальнейшего разбирательства.