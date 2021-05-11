Губернатор Алиханов выразил соболезнования связи с трагедией в школе в Казани

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов передал слова соболезнования и поддержки президенту Татарстана Рустаму Минниханову, жителям Казани и родственникам погибших при стрельбе в казанской гимназии №175. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства

«От лица всех жителей Калининградской области и от себя лично выражаю соболезнования родным и близким погибших. Произошедшее в республике Татарстан — ужасная трагедия. Это наше общее горе, и мы скорбим вместе с вами, – сказал Антон Алиханов. – Всем пострадавшим желаю скорейшего выздоровления».

Стрельба произошла утром 11 мая в школе № 175 в Казани, в результате чего погибли 8 человек.