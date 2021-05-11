Власти озвучили новые данные о готовности онкоцентра в Калининграде

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Готовность строящегося онкоцентра в поселке Родники оценивается в 47%, на объекте ежедневно трудятся 225 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Сейчас проводится остекление, устанавливаются внутренние перегородки. Большой объем работ связан с коммуникациями – прокладкой теплотрассы, системы водоотведения. Губернатору были представлены варианты внутренней отделки различных помещений, согласованные с будущими работниками онкологического центра», - рассказали в правительственной пресс-службе.

В структуре будущего онкоцентра – современная поликлиника на 300 посещений в смену, стационар на 200 коек круглосуточного и дневного пребывания, диагностическое отделение и отделение лучевой терапии, шесть операционных. Штатная численность сотрудников лечебного учреждения по предварительным подсчетам составит 558 человек, в том числе 68 врачей.