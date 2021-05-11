В Южном парке в Калининграде прохожие обнаружили 3-летнего мальчика без родителей

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининграде во вторник, 11 мая, прохожие обнаружили малолетнего ребенка без родителей. Инцидент произошел в парке Южный около полудня.

Горожане сразу же сообщили в полицию, на место выехали сотрудники по делам несовершеннолетних и патрульно-постовой службы. Мальчик не смог пояснить, как его зовут и где находится мама.

«Пока патрульные полицейские разыскивали родных ребенка, инспекторы ПДН и обнаружившие его прохожие показывали ему на мобильном телефоне мультфильмы, чтобы успокоить малыша. В течение буквально 5 минут сотрудники полиции разыскали маму мальчика. Женщина сама уже начала поиски, - начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая.

Как пояснила калининградка, она гуляла с 3-летним сыном на детской площадке на улице Б. Хмельницкого. Когда мама собирала игрушки, ребенок отбежал в сторону и потерялся в чужом дворе, затем он дошел до Южного парка.

Полицейские передали мальчика его маме и провели профилактическую беседу, чтобы подобных случаев не повторилось.