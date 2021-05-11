Калининградские абоненты Tele2 в марте скачали в 2 раза больше трафика, чем на самоизоляции

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В исследовании приняли участие наиболее активные пользователи мобильного интернета в возрастной категории 34-37 лет, владельцы устройств с технологией 4G. Аналитики Tele2 выяснили, что на пике режима самоизоляции в апреле 2020 года абоненты, участвующие в выборке, скачали в 1,5 раза больше трафика, чем за предыдущий месяц.

Тренд на активное потребление мобильного интернета не изменился и после снятия ограничений, поэтому к весне 2021 года интернет-трафик превысил значения, которые были зафиксированы в начале пандемии. В марте текущего года клиенты Tele2 скачали в 2 раза больше интернет-трафика аналогичного периода прошлого года.

Наиболее популярной социальной сетью у клиентов Tele2 в Калининградской области, участвующих в исследовании, в апреле 2020 года была «Вконтакте». В марте 2021 года на первом месте Instagram, на втором – Youtube, на третьем – «Вконтакте».