В Калининграде бдительный сосед помог задержать вора

В понедельник, 10 мая, в полицию позвонил очевидец, который рассказал, что в частный дом на улице Малиновой проник неизвестный мужчина. Прибывшие на место сотрудники уголовного розыска задержали ранее неоднократно судимого 51-летнего местного жителя.

Злоумышленник вскрыл входную дверь особняка и уже набил две спортивные сумки чужим имуществом, когда был задержан с поличным благодаря бдительности граждан и действиям сотрудников полиции. У него изъяли 5 мобильных телефонов, 3 единицы электроинструмента, а также 3 пары обуви и другие вещи.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».