На путепроводе по ул. Киевской для ремонта изменили схему движения

. Фото: мэрия Калининграда

Во вторник, 11 мая, на путепроводе по ул. Киевской для ремонта в последний раз изменили схему движения. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Калининграда.

Сейчас транспорт идет по двум крайним полосам, а мостовики приступили к работе на средней, вскрывая старые деформационные швы, начиная со стороны Инженерной.

«После вскрытия и «лечения» швов заложат, изготовленную по индивидуальным размерам прямо на объекте, каркасную арматуру, забетонируют, зальют авиационную мастику, перемежая её слои синтетическим морским канатом. Такой «слоёный пирог» обеспечивает необходимое гашение колебаний конструкции путепровода», - добавили в пресс-службе мэрии.