Возле польской границы калининградец спас толстого ежика, застрявшего в пакете от «Роллтона»

Ежик Роллтон за секунды до спасения. Фото: YouTube

Поздно вечером в понедельник в Мамоново недалеко от церкви местный житель по прозвищу Сергеич повстречал необычного пешехода. Проезжую часть пересекал довольно упитанный ежик с пакетом от вермишели быстрого приготовления на голове. Ежик, надо думать, ничего не видел, однако – удивительное дело! – топал не где-нибудь, а по свеженарисованному пешеходному переходу. Впрочем, от случайного автомобиля это бы колючего не спасло.

- Эй, ежик, ежик, стой, стой, стой! Кто же тебе пакет на голову надел? – сказал Сергеич. - Ты не просто ежик, ты ежик Роллтон. Давай, беги домой.

Мужчина освободил зверька, и тот побежал в соседний лес.

Видео с ежиком, опубликованное в соцсетях, вызвало большой резонанс. Кто-то шутил о том, что в Калининградское области из-за закрытых границ развелись довольно толстые ежи, но большинство высказывали слова благодарности Сергеичу:

- Настоящий мужчина, не прошел мимо!

В Мамоново, кстати, уже случались не совсем обычные «звериные» истории. В январе 2019 года на погранпереходе Мамоново-Гроново произошла драка лисы и кота. Как сообщили «Комсомолке» очевидцы, спровоцировала конфликт между животными сосиска, подброшенная скучающими в очереди туристами. Победил тогда кот, который пришел со стороны России.