В Калининград поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона»

. Фото: Управление Роспотребнадзора по Калининградской области.

В Калининградскую область поступила первая партия вакцины «ЭпиВакКорона», которую разработал научный центр «Вектор». Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

Вакцина полностью синтетическая, не содержит живого вируса, подходит людям с хроническими и аллергическими заболеваниями, а также для ревакцинации после других вакцин и для вакцинации людей, переболевших COVID-19.

Объем первой партии вакцины – 810 доз, она будет распределена по медицинским организациям области.