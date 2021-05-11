В Калининграде мужчина мастурбировал около подъезда дома, его ищет полиция

. Фото: из социальной сети

В Калининграде молодой мужчина мастурбировал около подъезда жилого дома. Развратные действия попали на камеры наблюдения, видео в течение дня распространялось в социальных сетях.

Инцидент произошел на улице 9 Апреля. Жильцы дома обратились в полицию.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального УМВД, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции.

«В настоящее время полицейскими проводятся необходимые оперативно-розыскные мероприятия, направленные на розыск фигуранта», - заявили в пресс-службе калининградской полиции.