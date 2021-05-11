Руководитель СКР поручил возбудить еще одно уголовное дело в связи с истязанием ребенка в Калининграде

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин остался недоволен ходом расследования уголовного дела по факту истязания малолетнего ребенка, которого обнаружили в подъезде дома по улице Левитана в Калининграде. Напомним, мать малыша, которому нет еще и 2 лет, решено привлечь к установленной законом ответственности.

На оперативном совещании, проведенном режиме видео-конференц-связи, Бастрыкин указал подчиненным, что те до сих пор не дали оценки действиям органов опеки и попечительства. И поручил возбудить еще одно уголовное дело – теперь о халатности, назначив также служебную проверку в отношении сотрудников Следственного управления по региону.