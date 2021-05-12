В Калининграде в Пелавском озере утонул человек

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В Калининграде во вторник, 11 мая, в Пелавском озере утонул человек. Об этом сообщается на странице горадминистрации в «Фейсбук».

«Вода пока не прогрелась до приемлемой температуры, слишком велик риск того, что может свести мышцы, и как следствие, даже физически подготовленный человек может запросто утонуть», - отметили в горадминистраци.

Официально купальный сезон в Калининграде откроется 1 июня на всех пяти городских пляжах, там будут открыты спасательные посты и установлена соответствующая инфраструктура.