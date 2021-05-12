Калининградец поругался с охранником магазина и разбил его машину

Жителю Светлогорска предстоит отвечать за уничтожение чужого имущество. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Ранее судимый 23-летний местный житель пришел к своей матери в торговую точку, где она работала продавщицей, однако в магазине проходила ревизия и охранник попросил мужчину подождать на улице. Злоумышленник разозлился на контролёра и затеял с ним перепалку. В ходе конфликт житель Светлогорска подобрал кусок кирпича и разбил лобовое стекло автомобиля охранника. Ущерб превысил 12 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».