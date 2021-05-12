В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах в среду нет света и воды

. Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде в среду, 12 мая, в течение дня отключено электричество в домах на 14-ти улицах и одном СНТ. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18.00 света не будет на ул. А. Невского 187-193а,176-192 к.7, ул. Краснокаменная 15а-15е, снт «Вишенка 2»; ул. Киевская 119б-123, 100, 108-118, ул. Садовая 1, 5, 7-13 (поликлиника № 4), 13а-45, 2, 4, 10-16, ул. Тихорецкая 69-73, пер. Портовиков 1-7, 13, 2-12, пер. 2-й Портовиков 1, 13;

С 9.00 до 20.00 электричество отключено в домах ул. Тенистая аллея 16-20е.

С 13.30 до 18.00 света не будет на- ул. Куйбышева 11-13,2, ул. Пражская 1а-3,8-20, ул. А. Невского 34-34а , ул. Берлинская 4-20, пер. Венский 1-3,2, ул. Римская 1а.

С 10.00 до 15.00 без холодной воды останется корпус КГТУ на ул. Озёрная 32.