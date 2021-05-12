Приставы арестовали машины у двоих калининградцев, накопивших 336 штрафов ГИБДД

. Фото: Служба судебных приставов

В Калининграде судебные приставы в течение дня арестовали три автомобиля, владельцы которых имели в общей сложности 724 неоплаченных штрафа за нарушение Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФССП.

Злостными неплательщиками оказались двое калининградцев и один житель Москвы. Маршруты передвижения автомобилей удалось установить при помощи камер «Безопасного города».

Калининградцы уже оплатили задолженности — один 124 тысячи рублей по 234 протоколам об административном правонарушении, второй — 49,5 тысяч рублей по 102 протоколам об АП. Им уже вернули машины, а вот у жителя Москвы есть 10 дней на погашение долга 423 тысячи рублей по 388 исполнительным производствам. В противном случае его машину передадут на реализацию.