Полицейские задержали рецидивиста, который сливал бензин из припаркованных машин

В Калининграде полицейские задержали мужчину, промышлявшего сливом бензина из припаркованных машин. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Любителя чужого топлива заметил владелец машины, который прогуливался со своей собакой. Погнавшись за злоумышленником, спугнул его. Убегая, подозреваемый выбросил по дороге бутылки с бензином и шланг.

25-летнего мужчина был доставлен в отдел полиции, где дал признательные показания. Как выяснилось, задержанный неоднократно ранее сливал топливо из припаркованных автомобилей. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.