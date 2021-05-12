СК: В Пелавском озере в Калининграде утонул 71-летний мужчина

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Стали известны обстоятельства гибели мужчины на Пелавском озере в Калининграде.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК, погибшим оказался 71-летинй местный житель, который с утра отдыхал на озере.

«По предварительным данным, мужчина пошел купаться, отдыхающие обратили внимание, что он находится в толще воды и не подает признаков жизни», - рассказали в пресс-службе ведомства.

Тело мужчины достали спасатели МЧС. В ходе осмотра на теле калининградца не обнаружено видимых признаков, указывающих на насильственный характер смерти. Тем не менее, для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, выясняются все обстоятельства