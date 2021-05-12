2 студента, школьник и 22 пенсионера: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.

Среди заболевших:

- 22 пенсионера;

- 2 медицинских работника;

- 2 сотрудника учреждений образования;

- сотрудник предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник предприятия пищевой промышленности;

- сотрудник санатория;

- 2 работника промышленных предприятий;

- сотрудник охранных предприятий;

- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 2 студента БФУ им. И. Канта;

- учащийся школы №1 г.Светлый;

- 2 ребёнка до года и 10 лет (с инвалидностью);

- 15 неработающих.