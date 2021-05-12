2 студента, школьник и 22 пенсионера: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 58 случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 50 случаев ОРВИ, 7 случаев пневмонии и 1 бессимптомный случай.
Среди заболевших:
- 22 пенсионера;
- 2 медицинских работника;
- 2 сотрудника учреждений образования;
- сотрудник предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник предприятия пищевой промышленности;
- сотрудник санатория;
- 2 работника промышленных предприятий;
- сотрудник охранных предприятий;
- 6 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 2 студента БФУ им. И. Канта;
- учащийся школы №1 г.Светлый;
- 2 ребёнка до года и 10 лет (с инвалидностью);
- 15 неработающих.