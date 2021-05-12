Калининградский бизнесмен погорел на гранитных бордюрах

«Деньги валяются буквально под ногами», - решил 55-летний директор коммерческой организации, приступая к выполнению муниципального контракта, по которому его фирме в 2014-2015 годах предстояло переложить тротуар в центре Черняховска. И быстренько составил липовые документы на новые гранитные бордюры, которых на самом деле не было. Чистая прибыль махинатора составила свыше 780 тысяч рублей.

- Мошенничество в крупном размере было выявлено в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками 5-го отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции, - сообщила начальник пресс-службы УМВД России по Калининградской области Светлана Поставничая. - Назначенное исследование подтвердило подозрения оперативников. Уже по ходу расследования были изъяты документы бухгалтерской отчетности и другие улики.

Следственным отделом МО МВД России «Черняховский» возбуждено уголовное дело. Обвиняемый, который может загреметь за решетку на срок до 6 лет, пока оставлен на свободе под действием подписки о невыезде.