Житель Знаменска убил соседа деревянным брусом

В буквальном смысле ударно отметил праздник 9 Мая житель поселка Знаменск. Во дворе своего дома 31-летний мужчина по пьянке поссорился с 28-летним соседом и несколько раз огрел его деревянным брусом по голове. От полученных травм бедняга тут же и скончался, а свидетели избиения поспешили сообщить об этом в полицию. Блюстители порядка разыскали скрывшегося подозреваемого и задержали его.

Дальше эстафету подхватили сотрудники Гурьевского межрайонного следственного отделам Управления СКР по Калининградской области, возбудившие уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

- Обвиняемый был допрошен и дал признательные показания, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. – Он пояснил, что ссора произошла из-за распространенного в интернете видео, где потерпевший в присутствии малолетних детей избивает свою супругу.

Злополучный ролик просмотрел и нынешний преступник. Который не упустил возможности попенять домашнему тирану при встрече. А потом уже в пылу драки, как сокрушается сейчас, не рассчитал силы своих ударов. За что теперь и может отправиться в исправительную колонию на срок до 15 лет.