13 и 14 мая назначены дополнительные поезда в Светлогорск и Зеленоградск

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13 и 14 мая на двух приморских направлениях назначаются дополнительные поезда. Об этом сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги.

В Светлогорск с Южного вокзала в ближайшие четверг и пятницу поезда «выходного дня» будут отправляться в 10:20, 12:19, 14:17. В обратном направлении - в 11:30, 13:26 и 15:58.

В Зеленоградск дополнительные поезда дополнительные поезда также назначены с Южного вокзала, время отправления - 9:00, 10:02, 13:05, 14:04, 19:24. Из Зеленоградска в Калининград доппоезда отправятся в 10:13, 11:18, 14:14, 15:16, 20:15.