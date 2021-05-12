Калининградской «Балтике» разрешили выступать в Премьер-Лиге

. Фото: fc-baltika.ru

Решение выдать «Балтике» лицензию для выступлений в Премьер-Лиге принял апелляционный комитет РФС, заседание которого состоялось сегодня, 12 мая. Напомним, на прошлой неделе стало известно о том, что нашему клубу отказали в выдаче лицензии. Гендиректор «Балтики» Тажутдин Качукаев объяснил это тем, что необходимо было « донести ряд документов, которые подтверждают финансовые гарантии для участия в РПЛ». Судя по всему, теперь никаких бюрократических претензий к балтийцам нет.

Впрочем, наличие лицензии еще не гарантирует участия в самой Премьер-Лиге. Сейчас «Балтика» занимает 5-е место и только претендует на то, чтобы сыграть стыковые матчи за выход в РПЛ. Для этого необходимо попасть в первую четверку команд по итогам сезона. Последний матч нынешнего чемпионата балтийцы сыграют в Калининграде в субботу, 15 мая. «Балтике» нужно 100% побеждать «Крылья Советов» и ждать осечки «Алании», которая будет играть со «СКА-Хабаровск».