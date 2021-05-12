Калининградская пловчиха выиграла золото и бронзу первенства России

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

В Волгограде прошло первенство России по плаванию среди юношей и девушек не старше 16 лет. В соревнованиях приняли участие свыше 700 представителей 66 регионов РФ.

В активе калининградской школы плавания две медали. Обе завоевала воспитанница специализированной спортивной школы олимпийского резерва № 14 Екатерина Стрюк, отличившаяся в плавании баттерфляем и вольным стилем.

Наилучший результат среди сверстниц не старше 14 лет Екатерина продемонстрировала на дистанции 400 метров вольным стилем. Как сообщает пресс-служба регионального минспорта, в финальном заплыве она финишировала за 4 минуты 22,83 секунды и выполнила норматив на присвоение отраслевого звания «Мастер спорта России».

Быстрее мастерского норматива калининградская спортсменка проплыла и на дистанции 200 метров баттерфляем, коснувшись последнего бортика за 2 минуты 20,59 секунды.