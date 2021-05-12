В Калининграде полиция задержала торговца «солью»

Как можно догадаться, 35-летнего жителя Калининграда, промышлявшего торговлей наркотиками, сдали полиции его поставщики, которые на днях были задержаны отделением по контролю за оборотом наркотиков ОМВД РФ по Центральному району. Кресла автомобиля этим «коммивояжкерам» пришлось сменить на нары следственного изолятора. Теперь компанию им составит пушер с улицы Алданской.

Для начала оперативники задокументировали факт сбыта калининградцем 5 условных доз препарата «Альфа-ПВП» - мощного психостимулятора, который на криминальном жаргоне называют «солью». А затем при силовой поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» взяли штурмом расположенную на 2-м этаже квартиру наркоторговца. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД РФ, в ходе обыска у задержанного были изъяты средства для расфасовки и другие улики.

Возбуждено уголовное део по признакам статьи УК РФ «Сбыт наркотических средств в значительном размере». По ходатайству следствия подозреваемый помещен в СИЗО.