В Зеленоградском районе обнаружили захоронение девяти советских солдат, погибших зимой 1945

. Фото: Руслан Хисамов

Останки девяти красноармейцев обнаружили в поселке Медведево Зеленоградского района поисковики организации «Совесть».

«При обследовании местности один из поисковиков обратил внимание на два еле заметных проседания грунта, расположенных рядом друг с другом. Он стал медленно их прокалывать металлическим щупом. В обоих местах щуп уперся в кости. Поисковики стали копать...», - пишет руководитель «Совести» Руслан Хисамов в Фейсбуке.

Оказалось, что в одной яме в районе населенного пункта Норгау была захоронена лошадь, а в другой погребены девять советских солдат.

Благодаря сохранившимся погонам удалось выяснить, что кроме рядовых в могиле находятся как минимум два офицера.

«По фрагментам одежды можно предположить, что военнослужащие погибли в зимний период, когда за овладение этими рубежами шли ожесточенные бои. Здесь, в феврале 1945 года, немцам удалось отбить утраченные позиции. Тела погибших советских солдат так и остались лежать на территории занятой противником. Видимо, уже после боев, наводя порядок на занятых позициях, немцы собрали и похоронили некоторых наших солдат.

К сожалению, наград и личных вещей, архивных данных, по которым возможно установить имена, не найдено», - сообщил Руслан Хисамов.

Воины будут перезахоронены на мемориале в поселке Русское Зеленоградского района.