В Калининграде трехлетний ребенок смог выбраться из квартиры с мертвыми родителями

. Фото: Александр Подгорчук

Днем 10 мая жильцы одного из домов по улице Интернациональной в Калининграде увидели одиноко бродящего в подъезде маленького ребенка. Обеспокоенные горожане позвонили в полицию.

Прибывшие правоохранители установили, в какой именно квартире может проживать малыш. Согласно данным из неофициальных источников, после того как удалось проникнуть в жилище, там были обнаружены тела 28-летнего мужчины и 23-летней женщины – отца и матери 3-летнего мальчика. Скорее всего, тот сумел каким-то образом открыть дверь и выйти на лестницу.

Сколько именно времени провел ребенок рядом с мертвыми родителями – точно неизвестно. Предполагается, что счет может идти на дни. В региональном Управлении СКР начали доследственную проверку по данному факту. Установить точную причину смерти калининградцев должны судебно-медицинские эксперты. Но на учете в полиции, равно как и в других контролирующих организациях, насколько известно, супруги не состояли.