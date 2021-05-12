Red Wings начинает полеты из Калининграда в Пермь, Псков и Челябинск

. Фото: Александр Подгорчук

С 24 мая авиакомпания Red Wings начнет полеты из Калининграда в Пермь, Псков и Челябинск. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта «Храброво».

Рейсы в эти города будут выполняться раз в неделю по понедельникам на самолетах SSJ100 вместимостью 100 кресел.

Вылет из Калининграда в Пермь будет осуществляться в 15:15, прибытие – в 21:35. Вылет обратного рейса из Перми – в 22:35, прилет в Калининград – в 22:50. Время в полете составит 3 часа 15 минут.

Вылет из Калининграда в Псков в 10:30, прибытие в 13:00. Вылет обратного рейса из Пскова – в 13:40, прилет в Калининград – в 14:15. Время в полете составит полтора часа.

Вылет прямого рейса из Челябинска будет осуществляться в 08:30, прибытие в Калининград – в 09:30. Вылет обратного рейса из Калининграда – в 23:50, прилет в Челябинск – в 06:25 следующим утром. Время в полете составит около 4 часов.