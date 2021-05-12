Калининградские таможенники уничтожили на полигоне 30 тонн овощей и фруктов

. Фото: Таможня Калининградской области

В Калининградской области уничтожена крупная партия овощей и фруктов. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

Груз свежих овощей и фруктов поступил в область еще 9 апреля. В двух фурах находились салат, шпинат, капуста брокколи, спаржа, томаты, авокадо, клубника, малина, папайя, яблоки, апельсины, голубика, фундук, мята, всего более 30 тонн.

При проведении таможенного контроля таможенники установили, что статус ввозимого товара как товара ЕАЭС не подтвержден. По данному факту были возбуждены административные дела, а 6 мая, как уверяют в областной таможне, овощи и фрукты были уничтожены на полигоне.