Калининградская область в майские праздники приняла 63,5 тыс туристов

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В Калининградскую область в майские праздники приехало 63,5 тыс туристов. Об этом журналистам в среду, 12 мая, сказал министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

- Цифры впечатляющие. Мы ожидали и делали прогнозы на 55 тысяч человек в период с 1 по 10 мая, а приехало 63,5 тысячи туристов в Калининградскую область. Была очень хорошая загрузка у отелей. Загрузка на побережье и в Калининграде доходила до 98-99 процентов. На востоке области, понятно, она была не такая впечатляющая. Средний показатель – 91 процент.

Отметил министр и рост в аренде частного сектора: квартир и домов.

- Майские праздники показали, что Калининградская область по-прежнему является одним из самых популярных направлений у туристов, которые приезжают из других регионов России. Было огромное количество отдыхающих. – заключил Андрей Ермак.