В Калининграде уголовник украл полкилометра медного кабеля

В Калининграде полицейские задержали подозреваемого в серии краж медного кабеля. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

500 метров кабеля пропали из подъездов домов на улице Дадаева. Сотрудники уголовного розыска установили личность вора и задержали его. Им оказался 39-летний местный житель. Мужчина признался, что похищенное сдал в пункт приема металла.

По данным полиции, горожанин также подозревается в краже 62 метров кабеля из подъезда дома по улице Гагарина. Ранее подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за кражу и хранение наркотиков. Сейчас полицейские устанавливают другие эпизоды его противоправной деятельности.