Житель Славска украл унитаз и доильный аппарат

Когда жительница поселка Майское Славского городского округа обратилась в полицию с заявлением о краже из ее сарая дрели, шуруповерта и шлифовальной машинки, а также унитаза и – внимание! – доильного аппарата, сотрудники местного угрозыска недолго раздумывали, как отыскать вора. Прошерстив ранее судимый контингент местных обитателей, опера взяли под подозрение 29-летнего жителя райцентра. Мужичок ранее уже привлекался к ответственности за имущественное преступление.

К тому же выяснилось, что славчанин одно время помогал потерпевшей сельчанке по хозяйству. А значит, имел представление о том, где хозяйка хранит имущество. На допросе поденщик не стал долго запираться, признавшись, что в сарай он влез через чердак. А всю свою добычу реализовал какому-то незнакомцу за скромную цену.

Счастливого обладателя доильного аппарата теперь ищут, чтобы конфисковать все купленное. Ну а вор, как и должно, будет сидеть в тюрьме – ему грози срок до 5 лет.