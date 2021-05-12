Рекордный показатель: Аэропорт «Храброво» перевез 12 тысяч пассажиров за один день

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Калининградскую область в период с 11 по 10 мая посетило 63,5 тыс туристов. Поток приезжих вылился в рекорд для аэропорта «Храброво». Аэропорт «Храброво» с 1 по 10 мая принял 66,9 тысяч человек.

- Только 10 мая аэропорт перевез более 12 тысяч пассажиров, что является для него абсолютным рекордом, - сказал журналистам в среду, 12 мая, министр по культуре и туризму региона Андрей Ермак.

Он также отметил, что туристы активно посещали музеи.

- Самый впечатляющий показатель – Музей Мирового океана, у которого более 60 тысяч посетителей. Понятно, что часть – это калининградцы. Но музей побил свой абсолютный рекорд за все время существования, в один из дней у них было 10455 человек, - сказал Андрей Ермак.