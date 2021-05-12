В Калининграде проведут масштабный велопарад

. Фото: Предоставлено организаторами

В единый день велопарадов в России, 23 мая, в Калининграде тоже проведут велопарад. Отметим, в 2020 году он был отменен из-за пандемии, в этом – стал возможным при соблюдении необходимых мер.

Как рассказали организаторы, грядущий праздник будет состоять из двух частей. Первая – это соревнования с призами для детей от 2 до 13 лет. Вторая – массовый заезд на велосипедах по центральным улицам Калининграда.

Известно, что велопарад пройдет по маршруту: стадион «Балтика», пр-т Мира – Д. Донского – ул. генерала-фельдмаршала Румянцева – Московский пр-т – ул. Октябрьская – набережная генерала Карбышева – аллея Чемпионов – Восточная эстакада – разворот на ул. Ялтинской – Восточная эстакада – аллея Чемпионов – набережная генерала Карбышева – ул. генерала-фельдмаршала Румянцева – Д. Донского (здание Администрации Калининградской области).

В велопараде может принять участие любой желающий. Главное – соблюдать

правила безопасности и сохранения здоровья, не забывать о социальной дистанции и антисептиках.