В Калининграде ребенка, который несколько дней пробыл в квартире с мертвыми родителями, передадут бабушке

В Калининграде получила продолжение жуткая история, случившаяся на улице Интернациональной. Там в одной из квартир в многоэтажке были обнаружены тела двух супругов: 27-летнего мужчины и его 23-летней жены. Выяснилось, что в квартире вместе с мертвыми родителями несколько дней пробыл 3-летний ребенок.

«Следствием установлено, что семья, в которой воспитывался ребенок, является благополучной, на профилактических учетах ранее не состояла. Мальчик в настоящее время находится в отделении сестринского ухода в лечебном учреждении под круглосуточным наблюдением врачей. Его здоровью ничто не угрожает. Решается вопрос о передаче ребенка под опеку бабушке», - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Калининградской области.

Отметим, по предварительным данным, семейная пара перестала выходить на связь с вечера 7 мая. Их трехлетний ребенок лишь 10 мая смог самостоятельно открыть дверь квартиры и выйти в подъезд, где его и обнаружили жильцы дома.

Точные причины и давность наступления смерти родителей малыша позволят установить назначены судебно-медицинские экспертизы.