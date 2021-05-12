Мэрия: Открыть движение по мосту на ул. Киевской можно через 5 суток

. Фото: мэрия Калининграда

В Калининграде продолжается ремонт моста на улице Киевской – в центре внимания деформационные швы. За сутки с момента перекрытия движения по средней полосе путепровода рабочие вскрыли и подготовили три шва из пяти.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в первый шов уже уложена каркасная арматура. Дальше – бетонирование и изолирование авиационной мастикой.

«Мостовики намерены до выходных провести заливку бетона, и через 4-5 суток можно будет полностью открывать движение, после проверки прочности бетона», - отметили в мэрии.