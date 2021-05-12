Свадьбы не будет: Житель Черняховска обокрал маму своей невесты

В Черняховске 16-летний парень в очередной раз гостил у своей возлюбленной. То ему нужны были срочно деньги, то ли он позарился на легкую наживу… Словом, ничего не придумал лучше, как украсть 64 тысячи рублей у мамы своей невесты. 34-летняя женщина, заметив пропажу денег, обратилась в полицию.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области. Подросток во всем признался.

«Он рассказал, что знал о наличии в доме крупной суммы денег. Воспользовавшись моментом, злоумышленник обыскал квартиру и обнаружил в комоде коробку, в которой хранились купюры. Похищенные денежные средства он потратил на личные нужды», - отметили в полиции.

За кражу молодого человека будут судить. Возбуждено уголовное дело.