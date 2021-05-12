В Калининграде в дни майских праздников у браконьеров изъяли больше 27 кг рыбы

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В период с 29 апреля по 12 мая инспекторы Росрыболовства в калининградской области провели 69 рейдов. Как сообщает пресс-служба ведомства, было вскрыто 114 административных правонарушений, которые касаются вылова рыбы.

«Общая сумма наложенных административных штрафов составила 283 тыс рублей. В результате рейдов изъято 24 единиц запретных орудий лова, 2 транспортных средства, 27.3 кг рыбы. Предъявлен ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам на сумму 14 720 рублей», - сообщает пресс-служба Западно-Балтийского территориального управления федерального агентства по Рыболовству .

Так, на Преголе в районе поселка Прегольский мужчина ловил рыбу сетями. А в Гвардейском районе у Знаменска задержали браконьера с подъемником «пауком», которым он ловил рыбу в реке.

Нарушители заплатят штрафы.