Уже начался отек мозга: В больнице Калининграда спасли моряка, заболевшего малярией

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

Вернувшись из Анголы домой, 33-летний моряк почувствовал себя плохо и был госпитализирован в Пионерском. Там ему диагностировали малярию и перевезли в Калининград в областную инфекционную больницу. А вот спасать пациента, состояние которого продолжалось ухудшаться, уже в Центральной городской клинической больнице.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, состояние моряка было крайне тяжелым, развивались острая сердечно-сосудистая, почечно- печеночная и дыхательная недостаточность, тяжелая интоксикация, отек мозга.

В условиях реанимации ЦГКБ пациенту провели плазмаферез и гемофильтрацию, подключили к аппарату ИВЛ. Позже перевели из реанимации в отделение терапии.

«В настоящее время состояние пациента оценивается как удовлетворительное. Через несколько дней планируется перевести его на долечивание в инфекционную больницу, палата и необходимые лекарственные препараты уже подготовлены», - отметили в минздраве.