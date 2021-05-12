В Калининграде задержали мошенницу-председателя СНТ и ее подельников

В Калининграде за аферы с земельными участками задержаны председатель СНТ и двое ее подельников. Они попались на мошенничестве, возбуждены уголовные дела.

«Предварительно установлено, что 64-летняя женщина, будучи председателем СНТ, знала, какие из участков в садовом обществе ещё не оформлены в собственность. Она подделывала выписки из постановления администрации района о выделении данной земли своим знакомым – 31-летнему мужчине и женщине, после чего те регистрировали в Росреестре права собственности», - сообщает начальник пресс-службы регионального УМВД Светлана Поставничая.

Впоследствии недвижимость мошенники продавали, а вырученные от продажи участков деньги делили между собой.

Всего злоумышленниками реализованы четыре земельных участка. Сумма ущерба превысила 1 миллион рублей.