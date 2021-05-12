В Калининграде ищут добровольцев с лодками для поиска пропавшего ребенка

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Мамоновском районе продолжаются поиски 11-летнего Семена Ставбунского, который в воскресенье, 9 мая, упал в реку Прохладную в садовом товариществе «Калининградец».
Очередной этап поисков назначен на четверг, 13 мая.
Как сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Запад» в «ВКонтакте», срочно требуется помощь добровольцев с моторными лодками и лодками, которые оснащены структурсканерами (приборы, показывающие предметы под водой).
Если вы можете помочь, есть телефоны для связи:
8(4012)520-444 (звонок бесплатный)
8(4012)508-038 горячая линия
Напомним, 9 мая мальчик в компании других детей играл у реки Прохладная. Забравшись на бетонную опору железнодорожного моста, он упал в воду, его унесло течением.
Школьник был одет в фиолетовую кофту и красные штаны.
Если вам что-либо известно о местонахождении мальчика, просьба сообщить об этом в отделение полиции по Мамоновскому городскому округу по телефонам: 8(40156)4-00-95, или 02.