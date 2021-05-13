На полигоне в Правдинске уничтожили четыре авиабомбы времен войны

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Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области
В Калининградской области продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, за последние дни несколько бомб были обнаружены на территории города Калининграда, Зеленоградского и Черняховского городских округов.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в минувшие сутки на территории Правдинского полигона Балтийского флота были уничтожены четыре авиабомбы времен войны.
Подрыв провели специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России.