На полигоне в Правдинске уничтожили четыре авиабомбы времен войны

. Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

В Калининградской области продолжают находить боеприпасы времен Великой Отечественной войны. Так, за последние дни несколько бомб были обнаружены на территории города Калининграда, Зеленоградского и Черняховского городских округов.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, в минувшие сутки на территории Правдинского полигона Балтийского флота были уничтожены четыре авиабомбы времен войны.

Подрыв провели специалисты пиротехнической группы Невского спасательного центра МЧС России.