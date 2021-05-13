В Калининграде в четверг, 13 мая, назначены дополнительные поезда к морю

. Фото: Александр КАТЕРУША

В Калининградской области стоит теплая погода, поэтому было решено назначить дополнительные поезда к морю в четверг, 13 мая.

Как сообщает пресс-служба Калининградской железной дороги, в Светлогорск с Южного вокзала поезда будут отправляться в 10:20, 12:19, 14:17. В обратном направлении - в 11:30, 13:26 и 15:58.

В Зеленоградск дополнительные поезда также назначены с Южного вокзала, время отправления - 9:00, 10:02, 13:05, 14:04, 19:24.

Из Зеленоградска в Калининград доппоезда отправятся в 10:13, 11:18, 14:14, 15:16, 20:15.

Также назначены дополнительные поезда в пятницу, 14 мая.