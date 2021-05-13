В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг нет света и воды

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В Калининграде в четверг, 13 мая, в течение дня не будет электричества в домах на девяти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 15:00 свет отключен на пр-кт Мира 85-95,124-126,128-130, ул. К. Маркса75-81,83,85-91,93- 95, ул. Энгельса 73, пер. Энгельса 1-3,2-8, ул. Каштановая аллея 59,63.

До 18 часов света не будет на Советском пр-кте 91-97,102; ул. Косм. Леонова 66а,68-72,74; ул. Чекистов 10 (Д/сад 127); ул. Алданской 18а,30,30а.

Холодное водоснабжение до 16:00 приостановлено в Московском районе на ул. Багратиона 73а,81-85; ул. Б. Хмельницкого 33-37; ул. Мл. л-та Ротко 1-13,4-8.