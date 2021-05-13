В Калининграде собирают деньги для больного 7-летнего мальчика

Антон Калугин. Фото: Фонд "Берег надежды"

Калининградский фонд «Берег надежды» объявил сбор в помощь 7-летнему Антону Калугину из Балтийска. Диагноз мальчика – нейробластома. На дорогу до Москвы и проживание рядом с местом лечения необходимо собрать 200 тысяч рублей.

«Еще в марте медики давали не самые лучшие прогнозы по поводу заболевания мальчика и говорили, что не стоит ждать чуда. Но благодаря помощи и вере многих и многих простых людей оно всё же свершилось – последнее обследование показало положительную динамику», - отметили в фонде.

Как рассказал папа мальчика, результаты последнего обследования показали, что метастазы в грудной клетке, легком и брюшной полости исчезли.

- Даже четырехсантиметровое образование в брюшной полости аппараты больше не видят, - рассказывает Олег Калугин. - Основная опухоль уменьшилась на 2,5 см. Это настоящие чудо!

Родители мальчика и он сам готовы бороться дальше.