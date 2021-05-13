Калининградец «купил» инвалидность и 6 лет получал пособие и пенсию

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В Калининграде за мошенничество при получении выплат будут судить жителя Гусева. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В 2014 году мужчина приобрел поддельные медицинские документы о наличие у него заболевания. Затем он обратился Бюро медико-социальной экспертизы и оформил бессрочно инвалидность второй группы и до начала 2020 года получал страховую пенсию по инвалидности и ежемесячное пособие. Всего он получил более 600 тысяч рублей.

Уголовное дело с утвержденным прокурором Центрального района Калининграда обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.